Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1758 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1758
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1758 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2780 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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