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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1758 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1758 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1758 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1758
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1758 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2780 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе Coin Cabinet - September 8, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1758 "Портрет в старости" на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1758 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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