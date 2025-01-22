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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1758 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1758 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1758 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1758
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1758 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1775 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
717 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1781 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе Bruun Rasmussen - November 6, 2018
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1758 "Портрет в старости" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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