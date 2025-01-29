Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1754 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1754
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1754 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 17064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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