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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1754 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1754
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1754 Портрет в старости
Средняя цена 270 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Фартинг 1754 Портрет в старости
Средняя цена 310 $
Продажи
0 135
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