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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1760 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1760 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1760 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1760
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1760 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 60307 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 2 августа 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1760 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания Пенни 1760 на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Пенни 1760 на аукционе Heritage - August 2, 2011
Великобритания Пенни 1760 на аукционе Heritage - August 2, 2011
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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