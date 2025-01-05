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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1760 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1760 Портрет в старости
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1760 Портрет в старости
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1760
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1760
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1760
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1760
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
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