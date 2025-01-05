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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1760 года (Великобритания, Георг II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1760
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1760 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1586 проданному на аукционе London Coins LTD за 75 GBP. Торги состоялись 5 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1760 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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