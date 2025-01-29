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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1760 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1760 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1760 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1760
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1760 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Heritage Auctions за 78000 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Tennants Auctioneers - November 20, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность F
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Coin Cabinet - November 29, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1760 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?

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