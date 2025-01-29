Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1760 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1760
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1760 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Heritage Auctions за 78000 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность F
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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