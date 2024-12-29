Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1757 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1757
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1757 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1888 проданному на аукционе London Coins LTD за 110 GBP. Торги состоялись 5 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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