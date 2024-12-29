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Пенни 1757 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1757 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1757 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1757
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1757 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1888 проданному на аукционе London Coins LTD за 110 GBP. Торги состоялись 5 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания Пенни 1757 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1757 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания Пенни 1757 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность AU
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 101 EUR
Великобритания Пенни 1757 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1757 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1757 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1757 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1757 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1757 на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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