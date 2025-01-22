flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1757 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 пенсов 1757 Портрет в старости
Средняя цена 85 $
Продажи
2 196
Аверс
Реверс
Пенни 1757
Средняя цена 95 $
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть