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Пенни 1752 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1752 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1752 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1752
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1752 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 17063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 206 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Spink (2)
Великобритания Пенни 1752 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания Пенни 1752 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания Пенни 1752 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Пенни 1752 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

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