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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1752 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1752 Портрет в старости
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1752 Портрет в старости
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1752
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1752 Портрет в старости
Средняя цена 450 $
Продажи
2 42
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