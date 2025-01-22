Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1752 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1752
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1752 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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