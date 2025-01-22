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1 гинея 1752 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1752 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1752 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1752
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1752 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1735 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
6984 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - March 26, 2015
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2012
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1752 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1752 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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