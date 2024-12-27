Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1752 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1752
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1752 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 5335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
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Продавец Stack's
Дата 22 ноября 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Для продажи 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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