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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1752 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1752 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1752 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1752
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1752 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 5335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - November 22, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - November 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 ноября 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - February 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 29, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 8, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе CNG - June 9, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе CNG - June 9, 2021
Продавец CNG
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - October 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - October 26, 2018
Продавец Stack's
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе CNG - September 27, 2017
Продавец CNG
Дата 27 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1752 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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