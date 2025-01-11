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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1752 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1752 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1752 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1752
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1752 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 3300 GBP. Торги состоялись 24 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1584 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
934 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 29, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1752 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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