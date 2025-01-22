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Пенни 1753 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1753 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1753 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1753
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1753 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Spink UK за 480 GBP. Торги состоялись 10 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1753 на аукционе Spink - September 10, 2024
Великобритания Пенни 1753 на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
627 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания Пенни 1753 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания Пенни 1753 на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1753 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1753 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1753 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1753 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1753 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1753 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Великобритания Пенни 1753 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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