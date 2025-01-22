Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1753 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1753
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1753 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Spink UK за 480 GBP. Торги состоялись 10 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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