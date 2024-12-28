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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1753 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1753 Портрет в старости
Средняя цена 41000 $
Продажи
2 59
Аверс
Реверс
2 гинеи 1753 Портрет в старости
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 гинея 1753 Портрет в старости
Средняя цена 2900 $
Продажи
1 10
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1753 Портрет в старости
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1753
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1753 Портрет в старости
Средняя цена 270 $
Продажи
0 67
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