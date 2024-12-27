Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1753 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1753
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1753 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе SINCONA AG за 6750 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
6764 $
Цена в валюте аукциона 6750 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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