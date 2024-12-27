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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1753 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1753 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1753 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1753
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1753 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе SINCONA AG за 6750 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3235 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
6764 $
Цена в валюте аукциона 6750 CHF
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 22, 2021
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 гинея 1753 "Портрет в старости" на аукционе Künker - January 29, 2025
Продавец Künker
Дата 29 января 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1753 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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