Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1753 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1753
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1753 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 34797 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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