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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1753 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1753 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1753 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1753
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1753 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 34797 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - December 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 225 USD
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stephen Album - May 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 5, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 15, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - July 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - March 17, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Где продать?

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