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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1753 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1753 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 гинеи 1753 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1753
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1753 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 7500 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2017.

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Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
8480 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4509 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - March 10, 2006
Великобритания 2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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