Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1753 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1753
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1753 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 7500 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2017.
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4509 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
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