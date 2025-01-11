Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1753 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1753
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1753 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24617 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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