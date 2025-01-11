flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1753 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1753 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1753 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1753
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1753 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24617 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (3)
  • London Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • St James’s (1)
  • UBS (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
2195 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе UBS - January 24, 2006
Продавец UBS
Дата 24 января 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1753 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1753 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть