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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1750 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1750 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1750 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1750
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1750 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - October 31, 2024
Продавец Heritage
Дата 31 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Великобритания Пенни 1750 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1750 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - March 22, 2018
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - March 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе Russiancoin - June 15, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 15 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Numisor - November 30, 2015
Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - October 2, 2014
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Heritage - October 2, 2014
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе CNG - August 3, 2011
Продавец CNG
Дата 3 августа 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1750 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Пенни 1750 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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