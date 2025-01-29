Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1750 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1750
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1750 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 31 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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