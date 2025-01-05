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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1750 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1750 Портрет в старости
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1750 Портрет в старости
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1750 Портрет в старости
Средняя цена 3300 $
Продажи
1 96
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1750 Портрет в старости
Средняя цена 1900 $
Продажи
2 104
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1750 Портрет в старости
Средняя цена 240 $
Продажи
2 117
Аверс
Реверс
6 пенсов 1750 Портрет в старости
Средняя цена 310 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Пенни 1750
Средняя цена 120 $
Продажи
0 20

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1750 Портрет в старости
Средняя цена 330 $
Продажи
2 31
Аверс
Реверс
Фартинг 1750 Портрет в старости
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
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