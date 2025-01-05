flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1750 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Фартинг 1750 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Фартинг 1750 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1750
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1750 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25156 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CMA Auctions (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Schulman (1)
  • Spink (1)
  • WAG (1)
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе CMA Auctions - August 27, 2022
Продавец CMA Auctions
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Schulman - March 1, 2018
Продавец Schulman
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1750 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1750 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть