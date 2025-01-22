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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1750 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1750 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1750 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1750
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1750 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 12, 2021
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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