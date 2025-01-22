Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1750 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1750
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1750 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (2)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (4)
- Heritage (11)
- London Coins (8)
- NOONANS (2)
- Spink (4)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (8)
- WAG (1)
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1750 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск