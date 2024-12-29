Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1750 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1750
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1750 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32509 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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