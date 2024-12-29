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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1750 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1750 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1750 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1750
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1750 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32509 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
1015 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Tennants Auctioneers - November 20, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - April 15, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Spink - April 15, 2024
Продавец Spink
Дата 15 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1750 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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