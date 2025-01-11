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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1750 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1750 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1750 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1750
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1750 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 29653 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
Великобритания 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
799 $
Цена в валюте аукциона 86000 JPY
Великобритания 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 16, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 16, 2016
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2016
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1750 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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