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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1745 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1745 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1745 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1745
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1745 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 650 GBP. Торги состоялись 21 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - June 3, 2023
Продавец St James’s
Дата 3 июня 2023
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - November 17, 2022
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Sartor Numismatica - October 28, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 28 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1745 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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