Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1745 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1745
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1745 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 650 GBP. Торги состоялись 21 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (5)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 3 июня 2023
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sartor Numismatica
Дата 28 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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