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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1734 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1734 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1734 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1734
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1734 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numismática Leilões - June 19, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе La Galerie Numismatique - June 14, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 14 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1734 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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