Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1734 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1734
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1734 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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