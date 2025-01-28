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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1734 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 гинеи 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гинея 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 4300 $
Продажи
1 44
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 190 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
6 пенсов 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 230 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 380 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Фартинг 1734 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 380 $
Продажи
2 24
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