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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1734 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1734 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1734 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1734
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1734 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2784 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 мая 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1734 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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