Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1734 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1734
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1734 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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