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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1734 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1734 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1734 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1734
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1734 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18400 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • WAG (2)
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2201 $
Цена в валюте аукциона 2201 USD
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
799 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1 гинея 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?

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