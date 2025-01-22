Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1734 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1734
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1734 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18400 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2201 $
Цена в валюте аукциона 2201 USD
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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