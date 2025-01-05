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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1734 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1734 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1734 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1734
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1734 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
2665 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 16, 2024
Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - May 17, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Dorotheum - May 29, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 29 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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