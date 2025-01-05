Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1734 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1734
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1734 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 22 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coin Cabinet (1)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (3)
- Dorotheum (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (3)
- Höhn (1)
- London Coins (1)
- Spink (9)
- Stanley Gibbons Baldwin's (4)
Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1734 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск