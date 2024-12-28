Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1736
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2556 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 900 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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