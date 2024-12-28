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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1736
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2556 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 900 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - December 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - October 4, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - October 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 26, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1736 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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