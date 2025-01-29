flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1736 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1736 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1736 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1736 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1736 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1736 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 220 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
6 пенсов 1736 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 270 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1736 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 510 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Фартинг 1736 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 180 $
Продажи
0 27
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть