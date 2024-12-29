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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 крона 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 крона 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 30,1 гр
  • Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1736
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 7000 GBP. Торги состоялись 15 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
3023 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
627 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - January 10, 2024
Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - February 15, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - January 11, 2023
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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