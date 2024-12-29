Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 30,1 гр
- Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 крона
- Год 1736
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 7000 GBP. Торги состоялись 15 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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