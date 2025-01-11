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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Nomisma Aste

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1736
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - September 29, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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