Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Nomisma Aste
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1736
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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