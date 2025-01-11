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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1736
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2400 GBP. Торги состоялись 7 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2794 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
3606 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1736 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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