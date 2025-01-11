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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1736
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1295 проданному на аукционе Spink UK за 280 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
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  • Spink (4)
Великобритания 6 пенсов 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 6 пенсов 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 6 пенсов 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 15, 2015
Продавец Spink
Дата 15 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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