Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1736
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 3056 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 8500 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность F
Цена
1222 $
Цена в валюте аукциона 8500 DKK
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4452 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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