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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1736
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 3056 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 8500 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность F
Цена
1222 $
Цена в валюте аукциона 8500 DKK
Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4452 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 14, 2014
Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 24, 2013
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 24, 2010
Продавец Spink
Дата 24 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 30, 2006
Продавец Spink
Дата 30 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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