Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Фартинг
- Год 1736
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 340 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2011
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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