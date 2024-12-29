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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Фартинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Фартинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1736
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1736 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 340 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stephen Album - May 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность F
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 21, 2020
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 мая 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 6, 2014
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2011
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2011
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2011
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1736 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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