Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте". "GEOGIVS" (Великобритания, Георг II)
Разновидность: "GEOGIVS"
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1730
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте". "GEOGIVS". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 52183 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS62 RD PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где купить?
Где продать?
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