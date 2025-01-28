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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте". "GEOGIVS" (Великобритания, Георг II)

Разновидность: "GEOGIVS"

Аверс монеты - 1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте" "GEOGIVS" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте" "GEOGIVS" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1730
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте". "GEOGIVS". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 52183 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS62 RD PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - June 27, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 21, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2010
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 11, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS65 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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