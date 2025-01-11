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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1730 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1730 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1730 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1730 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1730 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1730 Портрет в молодом возрасте "GEOGIVS"
Средняя цена 200 $
Продажи
1 21
Аверс
Реверс
Фартинг 1730 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 710 $
Продажи
1 29
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