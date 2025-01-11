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Великобритания
1730
Великобритания
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Великобритания
1730
Монеты Великобритании 1730 года
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Золотые монеты
1 гинея 1730 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
7
1/2 гинеи 1730 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 гинеи 1730 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
3
Медные монеты
1/2 пенни 1730 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
—
Продажи
0
8
1/2 пенни 1730 Портрет в молодом возрасте
"GEOGIVS"
Средняя цена
200 $
Продажи
1
21
Фартинг 1730 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
710 $
Продажи
1
29
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Великобритания
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1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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