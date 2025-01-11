flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1730 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1730 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1730 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1730
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1730 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • London Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (2)
  • Teutoburger (1)
Великобритания 1 гинея 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - June 6, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
3108 $
Цена в валюте аукциона 2500 GBP
Великобритания 1 гинея 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
5844 $
Цена в валюте аукциона 5250 CHF
Великобритания 1 гинея 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 25, 2014
Продавец Spink
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1730 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1730 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть