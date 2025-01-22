Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1730
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2019.
Сохранность
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- Davissons Ltd. (1)
- DNW (3)
- NOONANS (2)
- Spink (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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