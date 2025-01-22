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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1730
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1730 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2019.

Сохранность
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  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (3)
  • NOONANS (2)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность VF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 1, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1730 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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