Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1744 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1744
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1744 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 31621 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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