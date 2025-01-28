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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1744 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1744 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1744 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1744
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1744 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 31621 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - November 8, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Spink - August 22, 2012
Продавец Spink
Дата 22 августа 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2010
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - May 23, 2008
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - May 23, 2008
Продавец Stack's
Дата 23 мая 2008
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 1/2 пенни 1744 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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