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Великобритания
1744
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1660-1837
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Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Великобритания
1744
Монеты Великобритании 1744 года
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Медные монеты
1/2 пенни 1744 Портрет в старости
Средняя цена
540 $
Продажи
0
12
Фартинг 1744 Портрет в старости
Средняя цена
200 $
Продажи
0
17
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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