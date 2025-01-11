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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1744 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1744 Портрет в старости
Средняя цена 540 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Фартинг 1744 Портрет в старости
Средняя цена 200 $
Продажи
0 17
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