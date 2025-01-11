Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1738 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1738
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1738 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25133 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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