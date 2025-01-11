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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1738 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1738 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1738 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1738
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1738 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25133 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stephen Album - September 21, 2013
Продавец Stephen Album
Дата 21 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - May 23, 2008
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - May 23, 2008
Продавец Stack's
Дата 23 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 RD NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1738 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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