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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1738 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1738 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 26000 $
Продажи
1 26
Аверс
Реверс
2 гинеи 1738 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 219
Аверс
Реверс
1 гинея 1738 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1738 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1738 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 290 $
Продажи
0 16
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