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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1738 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1738 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1738 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1738
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1738 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14000 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4730 $
Цена в валюте аукциона 4250 CHF
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1738 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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