Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1738 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1738
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1738 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14000 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4730 $
Цена в валюте аукциона 4250 CHF
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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